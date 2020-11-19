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На следующей неделе Фонд госимущества проведет 21 аукцион на более 9 миллионов гривен

Из открытых источников

Самый дорогой объект - недостроенный отель в Славутиче со стартовой ценой около 3 млн грн

На следующей неделе Фонд государственно имущества проведет торги по 21 объекту на сумму свыше 9 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как отмечается, с 23 по 27 ноября состоится 21 аукцион по приватизации. Больше всего объектов, пять, расположено в Киевской области. Еще 4 объекта находятся в Черкасской области, по 3 – в Житомирской и Полтавской областях.

Благодаря приватизации этих объектов в бюджет может поступить 9,3 миллиона гривен.

Самым дорогим объектом среди 21 - недостроенный отель в Славутиче Киевской области со стартовой ценой около 3 миллионов гривен. На втором месте - средняя школа с ценой около 2,5 миллиона, тоже в Киевской области.

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Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины в ноябре выставил на онлайн-аукцион на площадке "Prozorro.Продажи" 10 спиртовых заводов. Начальные цены реализации лотов - от 8 до 54 млн гривен.

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