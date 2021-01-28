На рынке электроэнергии назревает очередной скандал, – источник

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На рынке электроэнергии назревает очередной скандал – речь идет о госпредприятии "Гарантированный покупатель", которое продало коммерческим потребителям электроэнергию, предназначавшуюся населению. Об этом сообщается в Telegram-канале "Секретов.НЕТ".

"Похоже на рынке электроэнергии назревает очередной скандал. На этот раз с государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Стали известны данные объемов закупки и продажи ГарПоком дешевой электроэнергии государственных предприятий – "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" в 2020 г. в рамках выполнения специальных обязательств последних перед государством.

Так вот, было куплено для потребностей населения 48 млн МВт⋅ч, а продано обленерго для населения 39,8 млн МВт⋅ч, то есть на 17% меньше. Разницу – 8,2 млн МВт⋅ч продали коммерческим потребителям по вполне рыночным ценам и получили доход не меньше 9,5 млрд грн. Очевидно, что эти деньги пошли в качестве выплат "зеленой" генерации. Хотя не факт, что именно им, еще нужно проверить. В любом случае был нарушен закон", – говорится в сообщении.

Подобная схема имела место и в этом году.

"ГарПок предложил "Энергоатому" поставить по цене 15 коп. за 1 кВт⋅ч в январе и феврале 2021 г. для потребностей населения на 10,8% больше электроэнергии, чем было по факту потреблено населением в эти же месяцы в прошлом году. В деньгах стоимость такой разницы превысит 1 млрд грн. Кто-то снова прилично заработает. Нужно помнить, что директором госпредприятия "Гарантированный покупатель" трудится Константин Петриковец, представитель семейства ДТЕК Рината Ахметова. Именно он уполномочен блюсти интересы олигарха в сфере платежей "зеленой" энергетики и находить доноров для финансирования "зелёного" тарифа.

Интересно, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в этом году продолжат участвовать в схемах выполнения специальных обязательств перед олигархами и "зеленой" генерацией?!" – указано в сообщении.