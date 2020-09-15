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На приватизацию выставили первое предприятие "Укрспирта"

Фото из открытых источников

Объект расположен в Винницкой области

На приватизацию выставили первый объект государственного предприятия "Укрспирт" - Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МПД). Об этом свидетельствуют данные на платформе Прозорро.Продажи.

Согласно сообщению, Немировское МПД, расположенное в г. Немиров Винницкой области, на приватизацию выставили во вторник 15 сентября, согласно приказу ФГИУ №1299 от 4 августа 2020 года о внесении изменений в перечни объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2020 году.

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Как отмечается, органом приватизации выступает региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Винницкой и Хмельницкой областях. 

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Напомним, за первый квартал 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 9 млн 284 тыс. гривен, что на 151% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.  

 

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