На наших глазах состоялся трюк: Снизив цену газа на 30% кто-то бы должен был обанкротиться, но мы не слышали ни одного заявления, - политолог

Сорокамиллионная страна не может жить в системе постоянного эксперимента

Снизив цену газа на 30%, кто-то из поставщиков точно должен был бы обанкротиться, или застрелиться. Однако мы не слышали ни одного такого заявления.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Владимир Цыбулько.

Эксперт подчеркнул, что в вопросе поднятия тарифов на газ должна быть и политическая ответственность, ведь власть никаким образом не реагировала на обворовывание собственного народа в течение длительного времени.

"В чем заключается политическая ответственность? В том, что на наших глазах произошел трюк: цену (газа – Ред.) правительство снижает с 11 гривен до 6, 99 гривен за куб, то есть на 30%. Но суть в том, что по рыночной логике, когда цена урезается примерно на 30%, кто-то бы должен был застрелиться и обанкротиться. Но слышали ли вы хоть одно заявление о банкротстве?" – отметил Цыбулько.

Следовательно, продолжил политолог, украинцев, подняв цену газа, "надули" на голом месте.

"Нам на наших глазах на голом месте надули цены. Это такое "на лоха" - проканает, не проканает. Но не проканало. Ну, неудобно получилось, но, слушайте, не может сорокамиллионная страна жить в системе постоянного эксперимента", – акцентировал Владимир Цыбулько.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.