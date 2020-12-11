На "карантинную" помощь государства в 8 тысяч гривен претендовать опасно, - юрист

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Ошибки в заявлении на получение одноразовой выплаты, предназначенной предпринимателям и субъектам хоздеятельности на наемных сотрудников, могут привести к ее возврату государству в двойном объеме. Об этом пишет журналист Анна Пешкова в материале "Один пирожок дали, два забрали. Стоит ли претендовать на "карантинную" помощь в 8 тыс. гривен" для 112.ua, ссылаясь на адвоката Ростислава Кравца.

"Обещанные властью 8 тысяч гривен предназначены на поддержку предпринимателей и бизнеса с наемными сотрудниками. Но это не значит, что украинцы, работающие по трудовому договору, смогут положить в карман "сверху" к зарплате президентскую выплаты. После решения властей о начислении выплаты они лишь могут быть более увереннее в том, что работодатель все же выдаст им зарплату, а не сократит ее на время простоя компании. Планируется, что выплата поддержит возможность субъектов хозяйствования удержать свой штат", - говорится в статье.

В то же время, инициатива содержит не только пряник, но и кнут. Для тех бизнесменов, кто желает неправомерно получить финансовую поддержку по закону 4429, предусмотрены санкции.

"Если вы что-то указали неправильно, взыщут в двойном размере. Откажетесь возвращать – этот приказ сам по себе является исполнительным документом, даже в суд идти никто не будет. Так что подумайте, стоит ли вообще обращаться за этой помощью: "задним числом" придется пытаться обжаловать неправомерные действия центрального органа исполнительной власти", - подчеркивает юрист Кравец.

При этом новое законодательство выписано так, что ряд данных, предоставленных претендентом на помощь, может субъективно рассматриваться как недостоверные.

"Выплата (за наемного сотрудника - ред.) полагается в случае, если работника вынужденно сократили или могут сократить. То есть, если сотрудника теоретически могут сократить, бизнесу тоже она положена. Где вы это должны указать - не совсем понятно. С такими скользкими моментами закона нужно быть очень осторожными, ведь средства могут и взыскать", - указывает Ростислав Кравец.

Помощь также могут обязать вернуть, если будет выявлена неуплата налогов, если окажется, что время работы наемного сотрудника из-за карантина не сократилось, или в случае, когда он получает 30 тыс. грн в месяц. Кравец подчеркивает, что это отрезает от помощи существенную прослойку бизнеса. Претендовать на нее сможет лишь 9% экономически активного населения Украины. По его словам, данный закон нарушает Конституцию, так как некоторые лица искусственно ограничиваются им в правах.

Автор материала указывает, что шансы на возврат помощи высоки, так как проверки бизнеса ужесточатся. Пакет президентских законов о помощи населению также отменяет внедренный в марте мораторий на проверки бизнеса во время карантина.

"Интересно, что выплаты будут осуществлены только при наличии средств в бюджете, а вот проверки – наверняка будут. Если предприниматель не будет подаваться на помощь от государства, для него новые инициативы могут оказаться кнутом, а не пряником", - подчеркивает автор.