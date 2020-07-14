На должность главы Нацбанка претендует нардеп от "Слуги народа", - Арахамия

Давид Арахамия Фото из открытых источников

Нардеп добавил, что речь идет не о главе финансового комитета ВРУ Данииле Гетманцеве

На должность главы Национального банка Украины рассматривают кандидатуру одного из народных депутатов из фракции "Слуга народа". Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Европейская правда".

"Это может быть народный депутат", - отметил Арахамия.

Он отказался ответить на вопрос, является ли претендент на должность главы НБУ членом профильного комитета парламента, но сказал, что речь идет не о Данииле Гетманцеве, который является главой финансового комитета ВР.

По словам нардепа, в случае принятия решения о назначении коллеги по фракции на пост руководителя НБУ "Слуга народа" поддержит такой шаг.

"Если это будет, например, депутат нашей фракции, то думаю, что обсуждение излишне, и все поддержат, как всегда", - добавил Давид Арахамия.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявлял, что новым главой Нацбанка может стать глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, или глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.