"На большее денег нет": Степанов рассказал, какой будет зарплата врачей в 2021 году

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Минздрав ожидал финансирования в размере 296 млрд грн, однако получил примерно вдвое меньше

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что с 2021 года зарплата врачей в Украине будет на уровне 9 тысяч гривен, ведь на повышение денег не предусмотрено. Об этом он сообщил в интервью Censor.net.

Глава Минздрава подчеркнул, что в бюджетном запросе ведомство заложило сумму в 225 млрд грн на программу медицинских гарантий. Туда входила стоимость лекарств и зарплата медикам. Тогда как общий объем финансирования медицинской сферы министерство планировало установить на уровне 296 млрд грн.

Однако, в бюджете на 2021 год на финансирование медицины выделили 123 млрд гривен.

"Исходя из той стоимости, которая заложена на финансирование медицины на следующий год, зарплата врача будет на уровне 9 тысяч в месяц. То есть то, что врач получает сейчас, то же самое он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", - подчеркнул Степанов.

В то же время министр заверил, что в следующем году надбавки врачам, которые работают с больными COVID-19, останутся на том же уровне. По словам его словам, благодаря этому часть получают примерно 30 тысяч в месяц.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 2021 года в Украине заложено постоянное повышение зарплат врачам на 30%.