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Мы закладываем купюры в "банкомат", – Дорошенко о торговом сотрудничестве Украины и ЕС

Алексей Дорошенко, депутат Киевского областного совета депутатов

Евросоюз извлек из выгоду от подписания экономической части соглашения об ассоциации, отметил эксперт

Фраза о том, что Европа для Украины – не банкомат, должна отрезвить украинцев, и то, что они видят в ЕС, следует строить на собственной территории.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Эксперт, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что Евросоюз – не банкомат, поинтересовался, кто же закладывает средства в этот "банкомат".

"Скажите, пожалуйста, а кто закладывает купюры в этот банкомат? Когды мы с вами подписали соглашение, экономическую часть, между ЕС и Украиной, фактически Евросоюз извлек из этого выгоды. Он улучшил свой торговый баланс с Украиной уже в первый год, а дальше эта разница только увеличивалась. То есть мы фактически закладываем купюры в банкомат, в том числе через древесину, в том числе через другое сырье, которое мы разрешаем завозить, а потом нам из этого банкомата не дают вынимать деньги. Знаете, фактически фраза, что Европа для Украины - не банкомат, должна нас отрезвить, потому что европейские социальные гуманистические принципы являются лучшими в мире, то есть мы должны к этому идти. Но если мы с вами будем бежать туда изо всех сил, снимая все на пути, мы прибежим голыми, а по факту - мы там абсолютно не нужны", – сказал Алексей Дорошенко.

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Гость студии резюмировал: "Поэтому мы с вами должны строить то, что видим там, на своей собственной территории".

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз - не банкомат и не благотворительная организация. Он добавил, что Украина остается на повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.

Ранее Боррель пообещал Украине не забирать безвиз, но требовал назначить "правильных" судей.

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