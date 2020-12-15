Мы в такой ситуации, что вынуждены заимствовать, – министр финансов о сотрудничестве Украины с МВФ

Сергей Марченко Минфин

Сергей Марченко спрогнозировал, когда страна откажется от кредитов МВФ

Украина находится в такой ситуации, что вынуждена заимствовать средства у Международного валютного фонда и искать партнеров.

Об этом в комментарии корреспонденту телеканала ZIK заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр спрогнозировал, как дальше будет происходить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

"Мы в такой ситуации, что мы вынуждены заимствовать и вынуждены искать партнеров. И это наше обязательство, потому что, если бы мы этого не делали, была бы другая история, но, наверное, никто не хотел бы оказаться в стране, у которой нет фактически бюджета. Поэтому сейчас мы работаем, мы выполняем обязательства взятые. Это дает нам возможность занимать под низкие проценты и двигать страну вперед", – отметил Сергей Марченко.

Министр спрогнозировал, что с 2023 года, если Украина качественно будет проводить "домашнюю работу", ей не нужно будет заимствовать средства у МВФ.

"Но это не значит, что мы не будем сотрудничать. Это значит, что нам нужно будет иметь программу партнерства, техническую помощь. Возможно, там будет программа пополнения золотовалютных резервов. Это крайняя стадия взаимодействия с МВФ – заимствования напрямую в бюджет. Конечно, надо от этого отходить и иметь возможность быть самодостаточной страной. И мы над этим работаем", – отметил Сергей Марченко.

Новости по теме: Сотрудничество с МВФ и бизнес-инвестиции: Зеленский назвал ключевые экономические задачи на 2021 год

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что на 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Ранее сообщалось, что 15 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 год.