Мы увидели давление на суд со стороны всех ветвей власти: Нимченко о рассмотрении в КСУ "земельного вопроса"
Во время процедуры рассмотрения Конституционным судом земельного вопроса мы увидели влияние на суд со стороны всех ветвей власти, включая и власть президентскую.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко.
Отвечая на вопрос ведущей относительно того, почему Большая палата Конституционного суда Украины отложила рассмотрение закона о земле, народный депутат отметил:
"Во-первых, хочу сказать, что действительно было влияние на суд со всех сторон, в том числе, имею в виду, от всех ветвей власти, включая и президентскую власть. Поэтому однозначно, что была попытка влияния и попытка сорвать работу суда. Во-вторых, то, что вчера имело место, а это происходит уже второй раз, что 4 судьи прекратили участие в заседании – двое якобы из-за болезни, а еще двое демонстративно ушли, – то с точки зрения закона, конституционных процедур и закона о Конституционном суде, это, по сути, совершение судьями, которые специально ушли, так называемого значимого проступка, который дает возможность и создает основания для привлечения к дисциплинарной ответственности. Статья 49 предусматривает и прекращение полномочий судей и увольнения их", – рассказал Василий Нимченко.
По словам народного депутата, эта ситуация в Конституционном суде в очередной раз показала, что там нет сконцентрированности, единства и консенсуса.
"Все принимается исходя из видения нормы и действия. Вот в чем вопрос. А то, что порвали и разорвали систему деятельности Конституционного суда, это так, это также имеет место", – прокомментировал парламентарий.
Напомним, 9 ноября Большая палата Конституционного суда Украины отложила рассмотрение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве из-за отсутствия кворума на заседании.
"Дело отложено в связи с отсутствием кворума", - рассказали в суде.
Также известно, что четверо судей КСУ, которые не голосовали за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях Большой палаты суда.
Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС относительно толкования понятия "земля".
Также добавим, что 5 ноября Конституционный суд Украины объявил перерыв в деле о толковании отдельных положений Основного закона в вопросе земли.