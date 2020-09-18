Мы не будем надувать бюджет-2021 необоснованными доходами и увеличивать дефицит, – Марченко

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам министра, дефицит бюджета и доходы являются оптимальными

Мы не видим возможности надувать бюджет-2021 необоснованными доходами и не видим возможности увеличивать дефицит бюджета. Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Но главное, что я хочу сказать, что мы не видим возможности надувать этот бюджет необоснованными доходами и мы не видим возможности увеличивать дефицит бюджета. Дефицит бюджета и доходы являются оптимальными", - сказал Марченко.

По словам министра, если депутаты сочтут приоритетными для расходов другие сферы, то возможно, в следующем году они будут изменены.

"Относительно расходов можно говорить, если депутаты сочтут, что приоритетным не является, например, медицина или образование, а есть, например, другая сфера, мы будем дискутировать, объяснять, что, возможно, в следующем году все же приоритетом являются эти сферы", - добавил Марченко.

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Напомним, 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год. В частности, он предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%.

Кроме этого, доходы в государственном бюджете на следующий год планируются на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плана 2020 года), а расходы – на уровне 1350 млрд грн.