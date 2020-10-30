Мы на пороге системной катастрофы – долги населения за "коммуналку" растут, как снежный ком, – аналитик

Экономист Алексей Кущ Апостроф

Сумма долга на сегодня - колоссальная, говорит эксперт

Украина стоит на пороге системной катастрофы, которая может обвалиться на все жилищно-коммунальное хозяйство страны, ведь долги населения за коммунальные услуги растут, как снежный ком.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Алексей Кущ, комментируя ситуацию с задолженностью и угрозой срыва отопительного сезона, отметил, что сумма долга на сегодня – колоссальная.

"Мы стоим просто на пороге системной катастрофы, которая может обрушиться на все жилищно-коммунальное хозяйство страны. Задолженность населения растет, как снежный ком. По последним данным статистики, если посмотреть на сентябрь 2020 года, то мы увидим, что задолженность населения за природный газ уже превысила 23 млрд грн. Еще плюс 16 млрд грн - это долги за тепло и горячую воду. То есть это колоссальная сумма, и это при том, что государство якобы выделяет субсидии и помогает бедным", – отметил аналитик.

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Эксперт добавил, что с теми темпами погашения задолженности перед предприятиями теплокоммунэнерго, которые есть на сегодня, население будет рассчитываться с долгами 200 лет. Поэтому, подчеркнул Алексей Кущ, в этой ситуации следует принимать системные решения.

В то же время, эксперт отметил, что украинцы зимой не будут замерзать, поскольку будут повторяться ситуации, когда представители местной власти самовольно будут открывать "заглушки" и запускать отопление.

Напомним, украинская газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала цену на газ для населения в ноябре - она выросла на 35%.

Как сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.