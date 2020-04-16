МВФ увеличит объемы льготного кредитования для бедных стран

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Фото из открытых источников

Планируется увеличить объемы в три раза

Международный валютный фонд рассчитывает утроить объемы льготного кредитования бедных стран в более чем 18 миллиардов долларов, чтобы помочь им отреагировать на пандемию. Об этом заявила глава организации Кристалина Георгиева, передає Reuters.

"У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель - утроить то, что мы делаем для этих стран", - сказала она во время брифинге.

Льготные кредиты обычно предлагают условия, более выгодные чем тем, которые доступны на рынке.

Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой двадцатки", в которой сообщила, что МВФ "срочно изыскивает 18 миллиардов долларов новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее 1,8 миллиарда долларов в виде субсидий".

Георгиева подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда для борьбы с этой болезнью.

Директор-распорядитель призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение мировой экономики на 3% в 2020 году.