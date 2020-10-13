МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины до 7,2 %

Фото из открытых источников

Фонд прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины возрастёт на 3 %

Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2 %. Об этом пишет Интефакс-Украина.

Вместе с тем Фонд прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины возрастёт на 3 % (ранее прогнозировали 1,1 %), в 2025 году - рост на 4 %.

Согласно экономическому прогнозу, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году понижена с 4,5% до 3,2%, в 2021 г. - с 7,2% до 5%.

Так, дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем – 2% ВВП.

Кроме того МВФ решил пересмотреть и прогноз восстановления мировой экономики, снизив темпы с 5,4 % до 5,2 %.

Напомним, ранее министр Сергей Марченко заявил, что министерство финансов Украины имеет задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году. При этом в ведомстве не рассматривают сценария отказа МВФ в предоставлении Украине нового транша.