МВФ требует от Украины гарантий независимости всех антикоррупционных органов

Сейчас идут переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by

"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - отметил Райс.

Также представитель МВФ добавил, что в настоящее время идут переговоры между Украиной и фондом о действующей программе stand-by.

"Назвать дату прибытия миссии с ее первого пересмотра я пока не могу", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ожидает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.