МВФ требует от Украины гарантий независимости всех антикоррупционных органов
Сейчас идут переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by
Для продолжения программы финансовой поддержки Международного валютного фонда, Украине следует сохранять независимость всех антикоррупционных органов. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель МВФ Джерри Рай, передает "Укринформ".
"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - отметил Райс.
Также представитель МВФ добавил, что в настоящее время идут переговоры между Украиной и фондом о действующей программе stand-by.
"Назвать дату прибытия миссии с ее первого пересмотра я пока не могу", - отметил он.
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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ожидает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.