МВФ сгущает краски о затяжном кризисе, потому что страны будут обращаться за помощью именно к нему, - СМИ

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Интересным фактом является то, что два года назад Джордж Сорос вручил главе МВФ награду "Открытое общество"

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мир ждет наибольшее падение экономики со времен Великой депрессии 30-х годов, нагнетая ситуацию, ведь во время кризиса страны будут обращаться за помощью именно к фонду.

Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

Как отмечает издание, общая ситуация с кризисом выглядит следующим образом:

ВОЗ ( "братская" структура МВФ в рамках ООН) призывает закрыть производства и бизнес, и продолжать карантин;

Экономики стран начинают простаивать и входят в рецессию. Начинаются кризисы, которые сильнее всего бьют по странам третьего мира и развивающихся странах;

МВФ дополнительно сгущает краски, рассказывая о том, что кризис будет долгим и очень серьезным, что еще больше ухудшает ситуацию, поскольку это работает на нагнетание негативных ожиданий.

К тому же, наступление кризиса автоматически заставит страны обращаться за кредитами к МВФ.

И здесь, как говорится в сообщении, всплывает интересный факт, ведь два года назад Джордж Сорос вручил главе МВФ награду "Открытое общество" и эта награда учреждена Центрально-европейским университетом в Будапеште, который принадлежит выше упомянутому Соросу.

Как сообщалось ранее, в МВФ заявили, что ожидают от Украины принятия закона о банках и изменений в бюджет-2020.

Также отмечалось, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко предположил, что после принятия закона об открытии рынка земли Международный валютный фонд не даст Украине денег, а будет ждать по меньшей мере еще двух документов.