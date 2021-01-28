МВФ продлила на неделю миссию в Украине, - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Сейчас Украина и МВФ находятся в активной стадии переговоров

Миссия Международного валютного фонда решила продлить свою работу в Украине на 7-10 дней. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас Украина и МВФ находятся в активной стадии переговоров.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - отметил министр.

Марченко добавил, что последняя встреча украинских властей с миссией МВФ состоялась 25-26 января.

"Мы говорили о технических вещах, консолидации бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду и решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ", - проинформировал глава Минфина.

Ранее сообщалось, что в настоящее время МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита, в правительстве же хотят, чтобы Фонд выделял деньги на резервы НБУ или только предоставлял техническую помощь - гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, министров финансов Сергей Марченко заявлял, что прямое финансирование госбюджета от МВФ должно прекратиться до 2023 года, чтобы Украина могла занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимой в отношении своих заимствований.