МВФ подсчитал убытки от пандемии COVID-19

В течение следующих 5 лет коронакризис может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП

Вследствие коронакризиса мировой ВВП может потерять около 28 триллионов долларов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

STARTING NOW: Press conference by Managing Director @KGeorgieva ahead of the 2020 IMF/World Bank Group Annual Meetings. Watch live: https://t.co/p49zGAKOL8 https://t.co/HwfNF2VjCN