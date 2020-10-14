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МВФ подсчитал убытки от пандемии COVID-19

Здание МВФ

 Фото из открытых источников

В течение следующих 5 лет коронакризис может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП

Вследствие коронакризиса мировой ВВП может потерять около 28 триллионов долларов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

 

Георгиева считает, что в течение следующих 5 лет коронакриза может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП. По ее словам, сейчас Фонд рассматривает варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки ряда стран. 

"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", - добавила Георгиева.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. Вместе с тем Фонд прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3 % (ранее прогнозировали 1,1 %), в 2025 году - рост на 4 %.

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