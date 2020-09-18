МВФ не видит необоснованных цифр в проекте госбюджета-2021, – министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Минфин согласовывает с МРФ проект нового государственного бюджета

Международный валютный фонд (МВФ) не имеет категорических замечаний относительно проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил министр экономики Украины Сергей Марченко во время представления законопроекта о госбюджете в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

По его словам, министерство финансов находится в процессе обсуждения с МВФ параметров проекта Государственного бюджета Украины.

"Мы с ними (МВФ - ред.) работаем, обсуждаем с ними параметры бюджета, в части доходов и расходов. На сегодня нет категорических заявлений о том, что у нас есть необоснованные цифры", - отметил Марченко.

Напомним, 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год. В частности, он предусматривает рост экономики на уровне 4,6%, и инфляцию в 7,3%.

Кроме этого, доходы в Государственном бюджете на следующий год планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года), а расходы – на уровне 1350 млрд грн.