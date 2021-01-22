МВФ не имеет чувственного целомудрия – это очень циничная организация, – экономист

Телеканал ZIK

Фонд может выставить ужасные социальные условия для достижения целей, говорит Алексей Плотников

Средства, которые сейчас Украина берет у Международного валютного фонда, она же и отдает по графику погашения долгов. Для МВФ сейчас кредитование Украины – это обеспечение бесперебойного получения предыдущих займов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Экономист отметил, что создание рынка газа не является прямым требованием МВФ, но Фонд поддерживает те требования, на которые пошла Украина с Евросоюзом, в том числе и по рынку газа.

"МВФ абсолютно не имеет каких-то ощущений, чувственного целомудрия и тому подобное. Это очень циничная организация, которая может забрать, может выставить какие-то ужасные социальные условия для достижения определенных целей. То есть в отличие от вашего личного понимания, чтобы не обидеть человека, у которого вы забрали деньги, МВФ таких чувств не имеет", – сказал Алексей Плотников, отвечая на вопросы ведущих.

Экономист отметил, что есть график возвращения долгов Украиной МВФ, который прописан до 2036 года.

"И то, что сейчас Украина фактически у МВФ берет, она столько же и отдает по этому графику. То есть для МВФ сейчас кредитование Украины – это обеспечение бесперебойного получения предыдущих займов. Это не деньги, которые могут куда-то пойти. Даже то, что они идут в доходную часть бюджета, но фактически по расходу обслуживания долга они возвращаются в МВФ", – сказал Алексей Плотников.

Как сообщали, Кабинет министров Украины провел встречу с Международным валютным фондом по цене на газ.

Ранее информировали, что министр финансов Сергей Марченко сообщил об обеспокоенности МВФ относительно возможного решения украинского правительства относительно снижения цен на газ для бытовых потребителей. Министр добавил, что Украина в меморандуме с МВФ брала на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию.