МВФ назвал условия для выделения помощи Украине

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Фото: Минфин Украины

МВФ призвал власти продолжать работу с Мировым Банком

В Международном валютном фонде ожидают принятия в целом законопроекта о банках, а также принятие поправок в государственный бюджет на 2020 год. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йости Люнгмана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в МВФ призвали украинскую власть продолжать работу с Мировым Банком "для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

Напомним, в начале этой недели народные депутаты Украины поддержали за основу проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 2571-д.