"Мотор Сич" за 9 месяцев 2020 получила 930 млн гривен чистой прибыли

Чистый доход компании за девять месяцев возрос на 20,2%

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) с января по сентябрь 2020 года получило 930,15 млн гривен чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на промежуточный финансовый отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), размещенному в четверг, 29 октября.

Согласно отчету, чистый доход компании за девять месяцев возрос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Кроме того, валовая прибыль предприятия увеличилась на 56% - до 3 млрд 195,6 млн грн, а от операционной деятельности получено 1 млрд 675,4 прибыли против убытка в размере 561,67 млн грн в 2019 году.

Как сообщалось, по итогам января-июня 2020 года чистая прибыль предприятия составила 595,56 млн грн против убытка 428,58 млн грн за тот же период прошлого года, а чистый доход вырос на 16,3% - до 4 млрд 729 млн грн.

Таким образом, ПАО "Мотор Сич" в третьем квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 334,6 млн грн по сравнению с убытком 104,15 млн грн за тот же период 2019 года, чистый доход увеличился на 27% - до 2 млрд 950,6 млн грн.

Справка:

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Несколько последних лет решением суда обращение акций "Мотор-Сичи" заблокировано в связи с расследованием СБУ покупки контрольного пакета акций китайскими акционерами, которые согласились часть акций (около 25%) уступить украинскому бизнесмену Александру Ярославскому.

Напомним, 4 августа 2020 года китайская компания Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявку на концентрацию активов, которую она ранее подавала вместе с ГК "Укроборонпром". В тот же день китайский Skyrizon и украинский DCH договорились о сотрудничестве и подали новую совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины о намерении сконцентрировать активы "Мотор Сичи". Она была отклонена. И сейчас инвесторы готовят уже третью заявку о концентрации активов, а параллельно – арбитражные иски.