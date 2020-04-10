Москаль: Земельная реформа "сбила с ритма" украинских фермеров

Геннадий Москаль Фото - скриншот

"Существует прямая угроза пищевой безопасности страны"

Сегодня украинских фермеров сбила с ритма земельная реформа. Они просто не знают, что им делать.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил председатель Закарпатской ОГА в 2015-2019 годах Геннадий Москаль.

Гость ток-шоу отметил: В условиях карантина украинские фермеры оказались в очень затруднительной ситуации.

"Что сбило фермеров сегодня с ритма? Это земельная реформа. Все понимают, что землю надо удобрять удобрением. И фермеры сегодня смотрят, покупать им удобрения, если на следующий год эту землю кому-то продадут? Что им с этого будет? ", – отметил Геннадий Москаль.

Политик обратил внимание и на то, что малые фермеры в Украине не получают никакой помощи от государства.

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"Ссегодня фермеры не получают никакого кредитования. Абсолютно никакого. А цены на посевной материал, на технику, на все остальное растут. Это беда", – подчеркнул Москаль и добавил, что теплая зима и отсутствие дождей сегодня также не являются благоприятными для фермерских хозяйств. По словам Москаля, существует прямая угроза пищевой безопасности страны.

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"На сегодняшний день влаги в почве очень мало. Итак, если не будет дождей, их посевы могут просто дать нулевой результат, даже, если он сойдет. Это очень большая проблема. Это наша национальная пищевая безопасность, или мы будем иметь свои продукты, или будем все снова покупать, как мы сегодня покупаем за рубежом", – прокомментировал бывший чиновник.

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Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавирус и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".