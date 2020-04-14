Мосийчук об изменениях в бюджет: Нардепы направили 100 тыс. на строительство аэропорта в Днепре, а на финансирование экстренной медицины – ноль

Игорь Мосийчук. Фото: УНИАН

"Вчерашний секвестр бюджета предполагает ноль гривен на финансирование научных разработок"

Вчера нардепы своим голосованием направили 100 тысяч на строительство аэропорта в Днепре, а на финансирование экстренной медицины – ноль.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Нардеп отметил, что считает вчерашнюю "кастрацию" бюджета преступной, ибо вместо того, чтобы закрывать дыры на таможне, непоступления в бюджет от налоговой, вместо того, чтобы сокращать должности, ликвидировать наблюдательные советы и неэффективные структуры, нардепы сокращают финансирование науки.

"Вот Зеленский предлагает 1 миллион долларов ученым, которые изобретут вакцину от коронавирус. Как они могут что-то изобрести, если закладок в бюджете – ноль. Полностью в ноль срезали все финансирование научных исследований. Вчерашний секвестр бюджета предполагает ноль гривен на финансирование научных разработок. Можете проверить", – подчеркнул екс-нардеп.

Более того, добавил Игорь Мосийчук, огромный диссонанс у него вызывает то, что "все на медицину".

"А финансирование в регионах экстренной медицинской помощи в ноль срезаны. Экстренная медицинская помощь в регионах не нужна?! То есть вчера нардепы своим голосованием направили 100 тысяч на строительство аэропорта в Днепре, но ноль гривен на финансирование экстренной медицины", – подчеркнул бывший нардеп.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, депутаты Верховной Рады приняли за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с ситуацией с COVID-19.

Так, согласно принятым законопроектом предусматривается сокращение фонда борьбы с COVID-19 с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

В то же время на программу государственных гарантий медицинского обслуживания Минздрава было выделено 15,8 млрд гривен. Тогда как Министерству социальной политики предусматривается 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на помощь.

Кроме этого, были увеличены доходы общего фонда государственного бюджета до 42,7 млрд гривен, а расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации увеличили на 1,08 млрд гривен.