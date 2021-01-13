Мошеннический базар: Обманутым всегда должен быть гражданин Украины, – Ставнийчук об украинском рынке энергоносителей

Марина Ставнийчук Скріншот із відео

А зарабатывают те, кто привязан к "корыту", говорит гостья ток-шоу

В Украине фактически не существует рынка энергоносителей в европейском понимании, зато есть мошеннический базар на украинский манер, где зарабатывают те, кто у "корыта", а гражданин Украины всегда должен быть обманутым.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

"Если говорить о рынке энергоносителей, еще когда он вводился..., и Порошенко, и, начиная с Яценюка, Гройсмана как премьеров, они четко понимали, что ни о каком рынке речь не идет в понимании рынка, европейского рынка энергоносителей. Обычный мошеннический базар на украинский манер, где те, кто поставляет, те, кто к этому корыту привязан, приобщен, должен заработать, а обманутым всегда должен быть гражданин Украины. И они и сейчас понимают", – сказала Марина Ставнийчук.

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По ее словам, это уже стало понятным и для европейских партнеров.

"Уже это сейчас поняли и европейские партнеры, те европейские комиссары, которые занимаются вопросами в Еврокомиссии, связанными с энергетикой и тому подобное. Уже начинают говорить о том, что на самом деле в Украине нет никакого рынка в европейском понимании. То законодательство, которое было принято в этой сфере нашей властью, практически не соответствует европейским критериям, и они напоминают о том, что это с самого начала было очевидно", – отметила Марина Ставнийчук.

Как сообщали, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Тогда в Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ.

В Кабинете министров по поручению президента наработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения. В правительстве имеют два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Добавим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, имеющих самые высокие тарифы на распределение газа.

Также сообщали, что в Украине проходят митинги недовольных украинцев, они требуют снижения неоправданно высоких цен на газоснабжение. Протестующие из Херсонской, Львовской, Винницкой областей и Прикарпатья отказываются платить за газ.