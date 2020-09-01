Монетизация "пакетов малыша": Началась выдача карточек для выплат

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Карточку можно открыть в течение года с даты рождения ребенка

Сегодня, 1 сентября, стартовала монетизация "пакетов малыша" в Украине - началась выдача карт для выплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Сегодня АО "Коммерческий банк "ПриватБанк" начинает выдачу карты для выплаты одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша". Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт - социальная карта для выплат "Пакет малыша", - говорится в сообщении.

Главной особенностью этой карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка. Средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки, детская одежда и обувь; детское питание; детская посуда; детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации; прокладки послеродовые) в заведениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

Напомним, более 70 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №3006а, которым предлагают отменить монетизацию "пакета малыша".