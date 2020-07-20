Монетизация льгот: Гетманцев заявил, что поддерживает такой подход

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Государство не может финансировать такой объем льгот

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что монетизацыя льгот - это абсолютно здоровая и правильная идея, которую он лично поддерживает.

Об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

"Монетизацыя льгот – абсолютно здравая идея, абсолютно правильная идея, которую я лично поддерживаю. Да, это не мой комитет, это комитет Галины Третьяковой, она, кстати, тоже абсолютно поддерживает эту идею. И в общем за этим будущее. То есть мы не сможем и далее финансировать такой объем льгот", – заявил глава налогового Комитета Рады.

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Кроме того, добавил народный депутат, льготы, которые получают украинцы, не всегда справедливы.

"Давайте быть откровенными, что есть льготы, которые получают по поддельным документам, с оформленными документами с нарушением процедуры, льготы, которые обременяют бюджет с одной стороны, а с другой стороны, на самом деле, и не должны отходить тем людям, которые на самом деле не имеют на них право. Поэтому монетизацию льгот я однозначно поддерживаю, этот подход. Мы должны согласно Конституции, не нарушая Конституцию, переводить их в денежную форму", – подчеркнул Гетманцев.

Политик добавил, что такая система должна быть и в отношении цены на электроэнергию.

Напомним, в 1 октября в Украине начал действовать новый механизм монетизации льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Теперь те граждане, которым были назначены субсидии, смогут получить их в виде наличных и безналичных выплат. Если сумма в платежках за коммуналку будет за отопительный период меньше, чем размер субсидии, украинцы смогут получать разницу наличными и тратить по собственному усмотрению.

Больше о новом механизме монетизации субсидий на коммуналку: Кто, как и где имеет право получить компенсацию на оплату ЖКУ, можно прочитать здесь.