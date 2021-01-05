Микрокредитование в Украине: Что изменилось после 1 января

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Соответствующий закон был принят еще в сентябре 2020 года

С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины № 891-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй", регулирующий предоставление микрокредитов. Соответствующие разъяснения предоставило Министерство юстиции.

Как отмечается, принятие закона было вызвано стремительным ростом спроса на микрокредитование, а также необходимостью упорядочения этой сферы правоотношений и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

Ограничение сумм штрафов на пени

С момента вступления в силу закона кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и договора, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы (6000 грн с 1 января, - ред.), будут относиться к потребительским кредитам, а потому такие отношения будут регулироваться нормами Закона "О потребительском кредитовании".

Закон устанавливает, что максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон.

Запрет изменения процентной ставки

Важным изменением для потребителей микрокредитов является закрепление на законодательном уровне запрета изменения процентной ставки по кредиту, порядка ее исчисления, порядка уплаты процентов в сторону ухудшения условий для потребителя.

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Отныне обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, информации относительно него и этого кредита, определенной Законом Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй". Без предоставления такого согласия потребителем кредитодатель должен отказать в заключении договора и осуществлении кредитной операции.

Еще одна новация касается обязанности для кредитодателя безвозмездно передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй.

Следующим нововведением является сокращение срока внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений. Ранее на данную процедуру законодательством предусматривалось семь дней, теперь же этот срок ограничен двумя днями.

Ограничения по количеству "быстрых кредитов"

Закон ограничивает возможность получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.

Наряду с этим, изменения помогут в определенной степени обезопасить потребителей от получения, на первый взгляд, незначительных займов, а также позволят сохранить клиентам свою платежеспособность.

О рисках микрокредитования

Финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт потребительского кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе суммой, не превышающей минимальную заработную плату.

Такое обязательство есть только для кредитов сверх минимальной зарплаты. Неурегулированность данного вопроса оставляет кредиторам возможность использовать различные способы сокрытия действительной информации о кредите в дальнейшем.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины изменил условия льготного кредитования бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в связи с усилением карантина.