Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман Фото из открытых источников

Миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних экономических событий

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что начало работы миссии по пересмотру соглашения с Украиной начнется на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении МВФ, передает РБК-Украина.

Согласно сообщению, пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", - сообщил Люнгман.

Он также отметил, что миссия МВФ планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина должна получить не ранее 2021 года. Кабинет министров ожидает, что он поступит в конце зимы.