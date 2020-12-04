Мировой долг достигнет 265% общего производимого продукта - эксперты

Пресс-служба НБУ

Впрочем, это не свидетельствует о предстоящем долговом кризисе

Мировой долг достигнет 200 триллионов долларов, что составляет 265% мирового продукта, однако долгового кризиса не предвидится. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на S&P Global.

В частности, эксперты утверждают, что соотношение долга к мировому продукту выросло на 14% вследствие пандемии. Однако тренд к росту доли наблюдался и ранее, коронакриза лишь усилила его.

В частности, это связано с тем, что на всех уровнях от компаний до домохозяйств появилась потребность в кредитных средствах из-за экономического падения.

Впрочем, аналитики не усматривают в этом явлении будущего долгового кризиса.

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"Ожидаемый рост доли долга к мировому ВВП в 2020 году вряд повлечет долговой кризис в ближайшее время. Экономики восстанавливаются, вакцины уже поставляются, процентные ставки остаются на низком уровне, а долговая поведение возвращается в норму", - комментируют в S&P Global.

Если мировая экономика и дальше продолжит восстанавливаться, мировая доля долга к ВВП уменьшится до 256% к 2023 году.

В компании указывают, что после рецессий типичным является общее уменьшение объемов долга.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает аннулирование налоговых долгов до 3060 гривен.