Мировая торговля упала до исторического минимума, - ВТО

Экономисты фиксируют показатели на уровне финансового кризиса 2008-2009 годов

Мировая торговля упала до исторического минимума Фото из открытых источников

Во Всемирной торговой организации заявили, что во 2 квартале 2020 года торговля достигла исторического минимума в 84,5 пункта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что показатели торговли сейчас на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, текущий показатель индикатора тенденций в мировой торговле на 15,5 баллов ниже базового значения индекса (100).

Что касается отраслей, которые больше всего пострадали от падения уровня торговли, то среди них выделяют автомобильное производство, контейнерные и грузовые авиаперевозки. В то же время, экспортные заказы начали восстанавливаться.

В ВТО отмечают, что текущие значения – самые низкие за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов. Тем не менее, дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в 3 квартале, но силу такого восстановления определить нельзя.

Напомним, недавно в Минэкономики заявили, что падение ВВП Украины составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%. Основной причиной ухудшения прогноза в ведомстве называют высока вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.