Минздрав допустил ошибку, когда в последний день изменил постановление о продаже бытовой химии во время локдауна, – Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Представители бизнес-ассоциации требовали лучшей коммуникации от Минздрава

Министерство здравоохранения и в целом правительство допустили такую ошибку, что они буквально в последний день меняли постановление относительно локдауна в пункте продажи бытовой химии и еще ряда товаров.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Народный депутат рассказала, что сейчас находится в маленьком районном центре, не в Киеве, и там из-за введения всеукраинского карантина работают только продуктовые магазины. Те магазины, которые не должны работать, по словам нардепа, закрыты.

Вместе с тем Евгения Кравчук добавила, что запрет на продажу бытовой химии во время локдауна – ошибка правительства.

"Я считаю, что Минздрав и в целом Кабмин допустил такую ошибку, что они меняли постановление буквально в последний день. Это как раз касалось продажи бытовой химии и еще ряда товаров. Они это сделали буквально за несколько дней до того, как локдаун вступил в действие. И здесь они действительно опоздали, потому что и представители бизнес-ассоциации об этом просили, то есть лучшей коммуникации", – отметила политик.

Но с другой стороны, добавила народный депутат, позитив введения этого карантина в том, что правительство предупредило о нем за месяц.

"О локдауне все знали за месяц. Возможно, это даже долгий период и уже подзабылось, не было такой сконцентрированности на этой теме", – сказала Евгения Кравчук.

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Напомним, 8 января в Украине ужесточили карантинные ограничения, касающихся сфер торговли и услуг заведений питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных на коронавирус в Украине идет на спад.

Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, который ожидается.