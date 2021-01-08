Минюст США выдвинул новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

Олигарх Игорь Коломойский Фото из открытых источников

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания в Кливленде, штат Огайо.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минюста США.

Соответствующий иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида в среду, 30 декабря. Именно в этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание.

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По данным властей США, 22-этажное офисное здание было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц в 2008 году.

Минюст США полагает, что для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из ПриватБанка. Часть денег они якобы перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на необходимости проведения суда присяжных.

Минюст США уже выдвигал аналогичные обвинения против Коломойского и Боголюбова в августе этого года. Они касались коммерческой недвижимости олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).

В ведомстве заявили, что все три объекта недвижимости (офисное здание в Луисвилле, известное как PNC Plaza, офисное здание в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom, и офисное здание в Кливленде, известное как 55 Public Square.) "подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег".

В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость в трех штатах США стоит более 60 миллионов долларов.

Как сообщает Reuters, адвокаты Коломойского пока не комментируют обвинения. Связаться с представителями Боголюбова агентству не удалось.