Министр юстиции просит Зеленского ветировать закон о валютной ипотеке

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

Расходы на должника падают на плечи налогоплательщиков

Министр юстиции Денис Малюська подписал письмо к Президенту Владимиру Зеленскому относительно ветирования закона о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Об этом информирует Министерство юстиции Украины в Telegram.

"На подпись Президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов (а не только долгов подмораторных валютных заемщиков, как это можно было бы ожидать, исходя из его названия). Минюст попросил ветировать данный законопроект, ведь обязанность платить долг и выполнять договорной обязанности – это базис капитализма и рыночной экономики, поэтому отклонения от обязанности платить долги должно быть цивилизованным и справедливым", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что подобные моратории приводят к увеличению расходов должников, защищенные мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты) и к увеличению коррупции (уплатить или не уплатить контрагенту – решает директор предприятия и ни один суд ему не указ).

Так же, как подчеркивают в Минюсте, подобные моратории приводят к увеличению расходов налогоплательщиков – за должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства относительно выполнения судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения ЕСПЧ; к ухудшению инвестклимата – ни один нормальный инвестор не будет работать в непредсказуемой среде; и к криминализации процесса выбивания долгов (так как другие законные процедуры взыскания долга не будут работать).

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3640 народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского "О защите ипотечных заемщиков", который предусматривает, в частности, продолжение действия моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам.