Министр соцполитики рассказала, кому из пенсионеров добавят по 400-500 гривен

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Перерасчет пенсий будет зависеть от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в госбюджете есть средства на выплату пенсий за декабрь 2020 года, а также есть деньги на плановые повышения 2021 года. Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Недавно мы закрыли ведомости на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсий. Все будет обеспечено. Никакой задержки ни по одной социальной выплате нет. И об этом сегодня сказал министр финансов. Действительно, нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", – сказала Лазебная.

В проекте госбюджета-2021 предусмотрены повышения пенсий, показатели которых зависят от размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

"Во время заседания правительства (26 ноября, – ред.) одобряли проект бюджета, и я как министр социальной политики и как человек скажу – Да, конечно, я хотела больше денег на социальные программы, на социальные инициативы, но есть объективная реальность и надо на это учитывать. И тут хочу поддержать министра финансов – надо балансировать и иметь трезвую голову, как это правильно сделать. Но несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 год не предусматривает, во-первых, никакого сокращения ни одной социальной выплаты. Второе – прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает чуть больше прогнозируемой инфляции, но все остальное – пособия, которые к нему привязаны, тоже будут повышены. И будем работать над этим, чтобы не было задолженности, чтобы даже был рост", – отметила министр.

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Принятие госбюджета нужно для того, чтобы были повышены, в частности, минимальная зарплата, прожиточный минимум, а как следствие – и пенсии.

"Идет 1 января, почему нам нужен этот бюджет? В связи с тем, что повышается минимальная заработная плата, повышается еще один важный социальный стандарт – минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж. Она повышается на 400 гривен. Понимаете, говорим, что там трудно, тяжело, непростая ситуация, но мы все законные базовые социальные стандарты выполняем. И люди будут получать уже в январе повышенные пенсии, которые подпадают под эту категорию. Кроме того, в июле будет реализовываться программа повышения пенсий 75-летним. 80-летние пенсионеры будут опять же дополнительные 500 гривен получать. Все эти вещи в бюджете 2021 года есть", – заверила Лазебная.

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Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии должны повышаться в пять этапов: в январе, марте, апреле, июле и декабре.