Министр экономики считает, что новый глава НБУ должен быть менее консервативным

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко Фото: пресс-служба Кабмина

Также Петрашко ожидает, что НБУ будет проводить кредитование на уровне 320-400 млрд гривен ежегодно

Новый глава Национального банка должен быть не слишком консервативным, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным ... Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, над доступом экономики к кредитным ресурсам", - сказал министр.

Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП, необходимо кредитование в 320-400 млрд грн ежегодно. Тогда как в прошлом году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд грн.

"Если НБУ будет проводить политику увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создании условия для усиления положительного эффекта от этого. И изменим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. К этому времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитования", - пояснил Петрашко.

Напомним, после увольнения председателя Национального банка Украины Якова Смолия его обязанности временно будет выполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.