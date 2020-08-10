Мининфраструктуры хочет контролировать контрабанду и дороги через спутники

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Также это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов

Министерство инфраструктуры планирует использовать спутниковые сервисы для мониторинга состояния дорог, морской контрабанды, добычи природных ресурсов и предупреждением чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр ведомства Владислав Криклий во время встречи с председателем Государственного космического агентства Владимиром Усовым.

"Спутниковые сервисы позволяют не только выявлять вертикальные смещения на различных объектах инфраструктуры, в том числе, критической, но и мониторить работу портов и строителей, выявлять подозрительные судна в зонах возможной контрабанды и суда, которые заходят в порты оккупированного Крыма, предупреждать незаконную добычу песка и даже контролировать соблюдение температурного режима перевозчиками. И мы должны это использовать уже сейчас", - отметил Криклий

По его словам, это будет способствовать улучшению экологии и технического состояния инфраструктурных объектов, позволит предупреждать чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

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Напомним, за первое полугодие этого года украинские таможенники выявили 7,2 тыс. нарушений таможенных правил, а общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн. Среди самых популярных товаров контрабанды - табачные изделия, мобильные телефоны и наркотические вещества.