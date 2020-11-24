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Минимальная зарплата: кто в Украине зарабатывает меньше всего и как с этим в Европе

Фото из открытых источников

"Минималка" в Европе значительно выше украинской.

В Украине 5 тысяч гривен - это минимальная заработная плата в Украине, которую предлагают грузчикам, дворникам и промоутерам. Об этом сообщили в ТСН.

В Европе же профессии с самым низким заработком отличаются от украинских. К примеру, в Польше наименьшую заработную плату получают секретарь, продавец и электрик. А в Болгарии - это помощник воспитателя в ясельной группе, домработница и охранник. Но "минималка" в Европе значительно выше украинской. Наименьшая заработная плата в Польше и составляет она 661 евро (22 312 грн). В Болгарии же-312 евро (10 531 грн).

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила директиву, которая утвердит минимальную зарплату в Европейском союзе.

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