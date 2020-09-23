Минфин выпустит ОВГЗ на 6,8 миллиарда для докапитализации "Укрэксимбанка"

ОВГЗ на указанную сумму выпустят сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых

Кабмин утвердил постановление о докапитализации государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд грн - Минфину поручено выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых. Такое решение утвердили во время заседания правительства 23 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Вашему вниманию предлагается проект постановления Кабинета Министров относительно увеличения уставного капитала Укрэксимбанка. По предложению НБУ, необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования на данный момент составляет 6,8 млрд грн", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что с этой целью Минфину поручается выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Ранее тогдашняя и. о. председателя правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что адекватность капитала банковского сектора на 1 июля 2020 года составляла около 22%.