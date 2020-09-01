Минфин втрое увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Ведомство привлекло в бюджет 2,829 млрд грн

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Министерство финансов Украины за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,829 млрд грн. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что Минфин продал гривневые ОВГЗ с погашением в сентябре следующего года на сумму 2,829 млрд грн. При этом, средневзвешенный уровень доходности составил 9,29% годовых.

Известно, что сумма текущей продажи гособлигаций втрое больше, по сравнению с предыдущим аукционом, который провели 25 августа. Тогда Минфин привлек в государственный бюджет 894 млн грн.

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Напомним, недавно в Министерстве финансов сообщили, что сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в июле увеличилась на 85,88 млрд грн. По состоянию на 31 июля, долг Украины составил 85,05 млрд долларов или 2355 млрд грн. В частности, внешние долги Украины выросли до 1454,79 млрд грн (что составляет 61,77% от общей суммы). В то же время гарантированный государством внутренний долг вырос до 900,28 млрд грн (38,23%).