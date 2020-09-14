Минфин: Сокращения расходов на соцвыплаты нет в госбюджете-2021
Всего в проекте определено 324 млрд гривен на соцзащиту
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в проекте бюджета на 2021 год нет сокращения расходов на социальные выплаты. Об этом он сказал во время презентации проекта.
"Никаких сокращений расходов на социальные выплаты не предвидится", - заявил глава Минфина.
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Как отмечается, в проекте госбюджета на следующий год расходы на социальную защиту населения предусмотрены в размере 324 млрд гривен, что на 7,5 млрд гривен больше, чем в этом году. В частности, из этой суммы расходы для Пенсионного фонда составят 204 млрд гривен.
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Напомним, в понедельник, 14 сентября, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".