Минфин снизил ставку по облигациям госзайма до самого низкого уровня с начала года

Министерство финансов Украины Фото из открытых источников

Следовательно, Министерство финансов привлекло в госбюджет 1,96 миллиарда гривен

На аукционах 16 июня Министерство финансов привлекло в госбюджет 1,96 миллиарда гривен, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно. В государственный бюджет было привлечено 532 млн грн по 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн по 6-месячным ОВГЗ.

Вместе с тем, наблюдается возвращение спроса на долгосрочные инструменты. От размещения двухлетних государственных облигаций государственного бюджета привлечено 729 млн грн, а трехлетних – 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

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Ранее правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.