Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более 8 миллиардов

Министерство финансов Украины Фото из открытых источников

Инвесторам было предложено три выпуска ценных бумаг

По итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 14 июля Минфин привлек в госбюджет 8,3 млрд грн. Об этом сообщает прессслужба Минфина Facebook.

"На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также номинированные в иностранной валюте государственные облигации с погашением через один год.

Снижение доходности произошло за всеми выпусками государственных облигаций, номинированным в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7% (уменьшение на 24 базисных пункта), по 1-летним облигациям – 9,2% (на 30 б.п.), за 3-летними – 10% (на 47 б.п.).

В то же время средневзвешенная доходность по ОВГЗ номинированными в долларах США составила 3,5%.

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Ранее сообщалось, что Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.