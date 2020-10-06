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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 7,25 миллиарда

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Средневзвешенная доходность по трехмесячным ОВГЗ в гривне составила 7,19%, по годовым - 9,89%, по трехлетним - 10,95%

На аукционе по продаже ОВГЗ 6 октября Минфин привлек в госбюджет 7,245 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что инвесторам предложили 3 выпуски гривневых облигаций со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также - 6-месячные долларовые облигации.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным ОВГЗ в гривне составила 7,19%, по годовым - 9,89%, по трехлетним - 10,95%.

При этом, средневзвешенная доходность шестимесячных долларовых бумаг составила 3,39%. От размещения долларовых ОВГЗ бюджет получил 135,3 млн долларов.

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Ранее сообщалось, что в сентябре Минфин втрое увеличил продажи гособлигаций на аукционе.

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