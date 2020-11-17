Минфин предлагает облагать налогом большее количество автомобилей

Фото из открытых источников

Такой шаг будет способствовать наполнению бюджетов местных общин и использованию этих средств на развитие инфраструктуры, образования и медицины

Министерство финансов Украины предлагает взимать налог с автомобилей, стоимость которых превышает 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что транспортный налог уплачивают владельцы авто в возрасте до 5 лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет не менее 375 размеров минимальных заработных плат. В 2017 году, когда минимальная зарплата составляла 3200 грн, минимальная стоимость авто, за которые уплачивался налог, составила 1,2 млн грн.

"По состоянию на 1 января 2020 года минимальная зарплата выросла до 4723 грн, соответственно, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 млн грн. С учетом того, что на 2021 год минималка предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектами налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 млн грн.

Исходя из приведенного, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом), что негативно повлияло на поступления в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным", - отмечают в Минфине.

В министерстве отметили, что транспортный налог на дорогие авто теряет свое фискальное значение, поэтому предлагается вернуться к налогообложению дорогих авто стоимостью свыше 1,2 млн грн путем внесения изменений в НКУ в части установления среднерыночной стоимости в 200 размеров минимальных заработных плат.

Министерство финансов Украины

Напомним, 4 ноября, в Киеве под зданием Верховной Рады в очередной раз собрались владельцы авто на иностранной регистрации, требовавших принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке. Тогда во время митинга перед главным входом в парламент активисты зажгли дымовые шашки и использовали дудки.