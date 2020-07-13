Минфин отчитался о 5 месяцах работы программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

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Таком там рассказали, что отказ получили 33% заявителей

За 5 месяцев программы "Доступные кредиты 5-7-9%" кредиты получили 1140 предпринимателей на общую сумму 1,45 млрд грн, из них - 106 сделок на 360,136 млн грн подписали за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В целом программа на 66% обеспечила рост общего кредитного портфеля банковской системы в национальной валюте за февраль-май 2020 года, которые можно назвать самыми тяжелыми месяцами жесткого карантина.

Каждый шестой, кто отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам", - говорится в сообщении.

В то же время отказы получили около 34,5% заявителей.

Чаще всего среди отказов была деловая репутация заемщика (отрицательная кредитная история, плохое финансовое состояние, уголовные дела и др).

Около 3100 заявок сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения в банках.

"По п’пять месяцев правительство трижды менял Программу "Доступные кредиты 5-7-9%", ища решение тех проблем, с которыми сталкивались предприниматели на пути к своих доступных кредитов. Перед каждой сменой Программы были тщательно проработаны предложения банков, представителей различных ассоциаций и предпринимателей", - напомнили в Минфине.

Как сообщается, заем в рамках программы можно получить в 16-ти банках: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "Пумб", ПАО "Банк Альянс", ПАО "Банк Восток", АО "Кредобанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "Таскомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "Глобус", АО "Мегабанк", АО "регион-банк", АО "Кредіагрікольбанк".

Ранее сообщалось, что первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал экопредприниматель из Хмельницкого.