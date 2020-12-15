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Минфин будет пытаться снизить дефицит бюджета до 3-3, 5% ВВП

Сергей Марченко Минфин

В конечном итоге дефицит должен снизить до 3,5% в 2023 году

В среднесрочной перспективе Министерство финансов будет работать над постепенным снижением дефицита бюджета до 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает "Укринформ".

"Мы снизили дефицит государственного бюджета с 6% до 5,5%, и он составляет 246,6 млрд грн. Мы снизили дефицит бюджета между первым и вторым чтением на 23,7 млрд грн. В среднесрочной перспективе планируем постепенное снижение дефицита бюджета до 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году",- сказал Марченко.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон О государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. 

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