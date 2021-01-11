Минэкономики прогнозирует падение ВВП в первом квартале на 3% через локдаун

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Впрочем, в случае неухудшения ситуации с коронавирусом и ограничениями, с 2 квартала экономика выйдет на рост

В Минэкономики прогнозируют, что по итогу 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%. Об этом говорится в обзоре экономической активности, опубликованном на сайте ведомства.

"До принятия решения относительно карантина "выходного дня" в ноябре 2020 года и введение очередного локдауну в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в 1 квартале 2021 года.

Сейчас же, учитывая уменьшение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 г., очевидным является получение по итогу квартала падения ВВП, что может достичь 3%", - заявили в Минэкономики.

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В министерстве предполагают, что, "в случае не ухудшения ситуации с уровнем заболеваемости и не внедрения в дальнейшем более жестких ограничений", начиная со 2 квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

"Сейчас ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в 1 квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе является неизбежным. Однако все еще остается высоким риск следующей волны пандемии, что повлечет за собой дальнейшие карантинные ограничения как в Украине, так и в мире (в т. ч. неэффективность вакцинации)", - говорится в обзоре.

При этом, по итогам января-ноября 2020 года Минэкономики оценивает падение ВВП на 4,7% к соответствующему периоду 2019 года.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в среднесрочной перспективе его ведомство будет работать над постепенным снижением дефицита бюджета до 4-4, 5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году.