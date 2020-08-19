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Минэкономики понизило прогноз урожая зерновых в Украине

Причиной снижения урожайности в ведомстве называют неблагоприятную погоду

Минэкономики снизило прогнозируемый урожай зерновых в Украине в 2020 году из-за уменьшения производства кукурузы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что потерю потенциального урожая кукурузы или существенное его снижение вызвали погодные условия. В общем, прогнозируемое количество урожая всех зерновых уменьшилось с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. В то же время, ожидаемые 70 млн тонн, из которых 35 млн – кукуруза, станут реальностью только при благоприятных погодных условиях осенью, – заявили в Минэкономики.

Что касается регионов, которые могут понести наибольшие потери урожая кукурузы, то среди них выделяют Черкасскую (133,8 тыс. га потерянного урожая), Одесскую (33,5 тыс. га) и Кировоградскую (21,3 тыс. га) области. Общий размер урожая уменьшится в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях.

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Напомним, в июне текущего года министр экономики Игорь Петрашко заявил, что урожай зерновых будет меньше на 10 млн тонн по сравнению с прошлым годом. По словам чиновника, из-за засухи первоначальный прогноз был еще ниже, но потом погода стабилизировалась.

 

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