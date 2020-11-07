Минцифры готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину
Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 миллиардов долларов
Министерство цифровой трансформации готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину и формирования благоприятного бизнес-климата. Об этом сообщил вицепремьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
Как отмечается, Кабинет министров Украины презентовал экономический аудит страны: ReThink. В связи с этим Минцифра готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину.
"Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долл. Команда Минцифры готовит проекты и изменения, направленные на привлечение инвестиций и благоприятный бизнес-климат — действие City, е-Резидентство", - отметил Федоров.
По его словам, в основу долгосрочной стратегии заложено 30 приоритетных проектов.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины представил результаты экономического аудита государства, который показал значительную долю неиспользованного потенциала экономики. В частности, речь идет о сферах земельных и водных ресурсов.